США внесли в СБ ООН резолюцию по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана

США представили на рассмотрение СБ ООН резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, несмотря на оглашенные аргументы России против этого. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник во всемирной организации.

«США внесли на рассмотрение членов СБ свой проект резолюции, — сообщил собеседник ТАСС. — Заседание Совета Безопасности ООН по нераспространению оружия массового уничтожения запланировано на 30 июня. Видимо, на нем в том числе будет обсуждаться представленный проект». «Однако дата голосования пока не определена», — подчеркнул он.(ТАСС)

| 2020-06-23T09:56:28+04:00 23 июня 2020, 12:11|12345 (Пока оценок нет)
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