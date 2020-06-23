США внесли в СБ ООН резолюцию по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана

США представили на рассмотрение СБ ООН резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, несмотря на оглашенные аргументы России против этого. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник во всемирной организации.

«США внесли на рассмотрение членов СБ свой проект резолюции, — сообщил собеседник ТАСС. — Заседание Совета Безопасности ООН по нераспространению оружия массового уничтожения запланировано на 30 июня. Видимо, на нем в том числе будет обсуждаться представленный проект». «Однако дата голосования пока не определена», — подчеркнул он.(ТАСС)