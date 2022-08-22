США пытаются обеспечить эффективность санкций против России, введенных из-за ее вторжения в Украину, закрывая лазейки и убеждая другие страны поддержать ограничения.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Представители администрации Байдена говорят, что цель этого второго этапа состоит в том, чтобы перекрыть те лазейки, которые позволяют Кремлю получать доход и импортировать товары, необходимые для продолжения войны.

Это означает нацеливание на иностранные банки и криптовалютные платформы, которые помогают России получать доступ к международным финансам, блокировку банковских счетов и корпоративных активов российских олигархов из черного списка и наказание иностранных компаний, пойманных на экспорте товаров двойного назначения в РФ.

Также США будут пытаться убедить такие страны, как Китай и Индия, которые не присоединились к санкциям, сократить финансовые операции и экспорт товаров в Россию. (УНИАН)