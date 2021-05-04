США увеличили лимит на прием беженцев

Президент США Джо Байден объявил, что в текущем финансовом году страна примет 62,5 тысячи беженцев. Об этом пишет РИА «Новости».

«Сегодня я объявляю о пересмотре ежегодного лимита на прием беженцев в США до 62,5 тысячи в этом финансовом году. Это сотрет исторически низкий минимум в 15 тысяч, установленный предыдущей администрацией», — сказал Байден.

По его словам, ранее установленные цифры не отражали ценности США, где приветствуют и поддерживают беженцев. Президент подчеркнул, что цифрой остаются 125 тысяч, которые он намерен достичь в следующем финансовом году.

| 2021-05-04T00:54:59+04:00 4 мая 2021, 06:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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