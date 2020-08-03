США увеличат военный контингент в Польше

США и Польша завершили переговоры, по итогам которых в Польшу будет направлена дополнительно 1 тысяча военнослужащих США, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

«США и Польша завершили переговоры по расширенному соглашению о сотрудничестве в оборонной сфере (EDCA)… Договор позволит осуществить повышенное постоянное присутствие примерно 1 тысячи военнослужащих», — говорится в письменном заявлении Эспера.

В Польше на ротационной основе находятся уже 4,5 тысячи американских военных, напомнил он.