Профильный комитет палаты представителей конгресса США внес поправки в проект оборонного бюджета страны на следующий год, в результате он вырос на 37 млрд долларов, в том числе за счет увеличения предоставляемой Украине военной помощи до 1 млрд.

Как передают зарубежные СМИ, в первом варианте проекта бюджета, который комитет представил 20 июня, указывалось, что расходы на военную помощь Киеву составят 450 млн долларов. Также в документе сказано, что главе Пентагона предлагается дать полномочия предоставлять украинским властям поддержку в сфере разведки и безопасности.

Поправки в проект оборонного бюджета Соединенных Штатов одобрило большинство членов комитета. «За» него проголосовали 42 конгрессмена, а «против» — 17.