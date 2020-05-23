США успешно испытали лазерное оружие, способное уничтожать самолеты в полете

Американские военные испытали новое лазерное оружие, которое способно уничтожать самолеты в воздухе. Крушить самолеты на тестировании не стали, но сбили беспилотник. Видео опубликовано пресс-службой Тихоокеанского флота ВМС США.

Лазерная установка находится на корабле-амфибия USS Portland. В ведомстве уточняют, что это «класс лазера высокой энергии», его мощность не названа, но в CNN со ссылкой на Международный институт стратегических исследований сообщают, что мощностью около 150 киловатт.

— Благодаря этой новой передовой способности мы переопределяем войну на море для ВМФ,- заявил капитан Керри Сандерс, командир портлендского офиса.

Испытания провели 16 мая в нейтральных водах Тихого океана.

Ранее американские власти сообщили о желании выйти из Договора по открытому небу. Эта новость взволновала cоюзников США по НАТО . В Вашингтон выехали делегаты для переговоров о сохранении соглашения между США и Россией, в НАТО не заинтересованы в расторжении договора (kp.ru)