Израиль завершил разработку первой в мире боеспособной лазерной системы противовоздушной обороны. Новое оружие получило название Iron Beam («Железный луч») и способно сбивать дроны и ракеты лазерным излучением.

Эксперты называют его технологическим прорывом и «геймчейнджером» на поле боя, передает bild.de.

Главное преимущество системы — минимальные затраты на каждый перехват. Если ракета для комплексов Patriot стоит миллионы евро, а снаряды для «Железного купола» — около 40 тысяч долларов, то выстрел лазером обходится всего в несколько евро.

Система может работать как в стационарном варианте — для защиты границ, аэропортов или атомных станций, так и в мобильном — на машинах, прикрывая войска на фронте. По оценке военных специалистов, такая технология могла бы стать настоящим спасением для Украины, которая несет огромные потери из-за атак российских беспилотников.

При этом «Железный луч» не заменяет, а дополняет существующие эшелоны израильской противоракетной обороны.

«Система “Железный луч” не может отразить все угрозы любого масштаба. Для самодельных ракет из Газы или беспилотников из Йемена это хорошее дополнение к оборонительной концепции», — пояснил в разговоре с BILD эксперт по вооружению Марсель Мюллер.