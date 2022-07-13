США призвали российские власти немедленно освободить украинцев, которые были вынуждены уехать из Украины в Россию, и допустить внешних наблюдателей. «Незаконное перемещение и депортация находящихся под защитой лиц является серьезным нарушением четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения и является военным преступлением», — заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Он сообщил, что, по имеющимся данным, Москва «намеренно разлучает украинских детей с родителями или похищает их из детских домов, прежде чем отдать их на усыновление в Россию», а также «задерживает или увозит в неизвестном направлении тысячи украинских граждан, которые не проходят «фильтрацию». (DW)