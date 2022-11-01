Российская нефть, загруженная в танкеры до 5 декабря и разгруженная до 19 января, не будет подвергаться ценовым ограничениям, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на разъяснения Минфина США.

«Потолок цен» на российскую нефть, о котором договорились США и ЕС, начнет действовать одновременно с европейским нефтяным эмбарго – 5 декабря. Все партии до этой даты могут продаваться по рыночной цене, но они должны быть доставлены конечным покупателям не позднее 19 января, указывается в руководстве американского Минфина.

ЕС утвердил «потолок цен» на российскую нефть в восьмом пакете санкций, который также предполагает ограничение цен на нефтепродукты из России с 5 февраля 2023 года. Точной такой же механизм ввели США и страны «Большой семерки».

Изначально планировалось, что предельной ценой на российскую нефть будут 60 долларов за баррель. По расчетам США, это позволит сохранить добычу в России, но исключит возможность извлекать сверхприбыль, которую Москва направляет на финансирование войны в Украине. Однако позднее администрация Белого дома решила пересмотреть «потолок» из-за опасений, что резкое колебание нефтяных цен спровоцирует дестабилизацию финансовых рынков и приведет к росту инфляции.

Диапазон цен еще не определен, говорил источник Reuters и опровергал, что США пересмотрели предельную стоимость российской нефти. Однако, по словам «лица, знакомого с вопросом», «потолок» поднимут до 63-64 долларов за баррель и объявят об этом к 5 декабря. Одновременно с этим вступят в силу санкции ЕС, которые ограничат страхование, брокерскую деятельность и финансирование поставок российской нефти.

Россия прекратит поставлять нефть странам, которые введут «потолок цен», предупреждал президент РФ Владимир Путин. При этом вице-премьер Александр Новак говорил, что для России комфортна цена в 70 долларов за баррель.

Согласно подсчетам Bloomberg, России необходимо перенаправить около 1,4 млн баррелей нефти в сутки на другие рынки. Сейчас в Европу по морю поставляется около 740 тыс. баррелей в сутки, а по нефтепроводу «Дружба» в Польшу и Германию – еще 650 тыс. баррелей. Найти покупателей на эти объемы в Китае, Индии и Турции пока не удалось. (moscowtimes.ru)