США рассматривают возможность введения новых санкций против Венесуэлы

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ввести дополнительные санкции против Венесуэлы, чтобы заблокировать оставшиеся возможности для торговли нефтью. Об этом сообщает Bloomberg.

Санкции могут затронуть сделки с компаниями в Азии и Европе.

21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против политики «Единой социалистической партии Венесуэлы», которая находится у власти. В результате лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом республики. Ряд стран во главе с США признали Гуайдо главой государства. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро.(Газета.Ru)