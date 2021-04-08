США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море

США могут в ближайшее время направить в Черное море боевые корабли из-за «роста российской военной активности» на границе с Украиной. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источник.

Отмечается, что такой жест со стороны США может стать особым сигналом для России.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным потребовала сократить российское военное присутствие близ границ Украины.

До этого стало известно, что представители США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании провели совещание и обсудили «рост военной активности» России возле границ Украины. Встреча, в которой приняли участие исполняющая обязанности заместителя министра обороны Соединенных Штатов по политическим делам Аманда Дори и коллеги из указанных стран-членов НАТО, прошла в онлайн-формате. (Газета.Ру)