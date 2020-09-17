США расширили список санкций по Ирану

Соединенные Штаты включили в санкционный список по Ирану еще 45 иранцев и одного ливанца, а также четыре компании. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина.

«Управление вводит санкции против иранской кибергруппы, которая включает 45 граждан и одну компанию. Скрываясь за компанией Rana Intelligence Computing Company, иранское правительство долгие годы использует вредоносное программное обеспечение для преследования иранских диссидентов, журналистов и международных компаний», — утверждается в тексте. По мнению министра финансов США Стивена Мнучина, власти Ирана используют «разведку для преследования невинных граждан и компаний, для продвижения своей дестабилизирующей повестки в мире».

Рестрикции также касаются компаний, связанных с движением «Хезболлах». «Санкции вводятся в отношении двух ливанских компаний Arch Consulting и Meamar Construction, которыми владеют <…> или руководят [представители] «Хезболлах», — отмечается в тексте.

Вся собственность и имущественные интересы включенных в американский санкционный список лиц и компаний, которыми они владеют, блокируются на территории США. Американским гражданам запрещено проводить с ними любые деловые операции. (ТАСС)