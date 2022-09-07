Соединенные Штаты в среду, 7 сентября, проведут испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III без боевой части. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

«Завтра утром состоится испытательный пуск Minuteman III», — объявил Райдер, подчеркивая, что пуск является «рутинным испытанием, которое было запланировано заранее».

Он также отметил, что США в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) заранее уведомили Россию о предстоящих испытаниях. Запуск будет осуществлен с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния), уточнил генерал.

В конце августа стало известно, что Агентство противоракетной обороны Минобороны США (MDA) заключило с компанией Boeing контракт на системную интеграцию, испытания и поддержание готовности наземной системы Ground-based Midcourse Defense (GMD) — стратегической противоракетной обороны США, предназначенной для перехвата баллистических ракет и боеголовок за пределами атмосферы. По данным Пентагона, стоимость работ составит $5 млрд. (ТАСС)