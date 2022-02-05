Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США просят покинуть страну 28 российских дипломатов к 28 июня 2022 года. Об этом Антонов рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Хочу сказать это без пафоса… Мы будем работать здесь до последнего дипломата и делать все, чтобы отстоять национальные интересы, пытаясь при этом нормализовать российско-американские отношения», — заявил посол.

Антонов отметил, что вопрос о полном разрыве дипломатических отношений между США и РФ относится к компетенции президента

30 января российская дипмиссия в США сократилась на 27 дипломатов, что в посольстве России называют враждебным шагом со стороны Вашингтона.

«Дипломатическая война» двух государств продолжается уже шесть лет и пока перспектив ее завершения не наблюдается. США даже угрожают выслать российского посла.