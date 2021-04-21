США продолжат поставки вооружений Украине — Госдеп

Руководитель пресс-службы Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты планируют и далее оказывать военную помощь Украине, передает РИА «Новости».

«Мы глубоко привержены Украине, нашему партнерству с Украиной. Это важно для нас. США с 2014 года выделили более 2 млрд долларов в качестве помощи в сфере безопасности для Украины», — заявил Прайс.

Он подчеркнул, что США продолжат работать над предоставлением вооружений Украине, в число которых входят летальные оборонительные системы.

 

| 2021-04-21T23:47:43+04:00 22 апреля 2021, 01:24|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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