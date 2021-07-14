Власти США продолжат переговоры по ядерной сделке с Ираном, невзирая на новые обвинения американских властей в адрес Тегерана. Об этом сообщила в среду на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.

Во вторник власти США обвинили спецслужбы Ирана в организации заговора с целью похищения и вывоза за пределы США американской журналистки. Обвинения по этому делу предъявлены пяти лицам. Журналистка проживает в Нью-Йорке, про происхождению она иранка. На брифинге Псаки спросили, как это повлияет на переговоры в Вене.

«Мы никогда не оценивали Иран как положительное действующее лицо на мировой арене <…> В то же время мы все еще считаем, что в наших национальных интересах <…> участие в продолжающихся обсуждениях <…> Мы продолжим эти переговоры», — ответила представитель Белого дома. (ТАСС)