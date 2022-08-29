Координатор по стратегическим коммуникациям в Совбезе Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США призывают временно заглушить реакторы на Запорожской АЭС. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

«Мы в полной мере поддерживаем миссию экспертов <…> МАГАТЭ на АЭС. <…> Россия должна обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ [на АЭС] этим независимым инспекторам. Мы также считаем, что РФ должна согласиться на создание демилитаризованной зоны вокруг станции», — сказал он.

Ранее миссия МАГАТЭ отправилась из Вены на Запорожскую АЭС. Как сообщается, возглавляет миссию гендиректор этой организации Рафаэль Гросси.