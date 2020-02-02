США призвали Казахстан к сотрудничеству с американскими компаниями

Соединенные Штаты поддерживают стремление Казахстана налаживать отношения с другими странами, но призывают сотрудничать с американскими компаниями. Об этом заявил в воскресенье на пресс-конференции госсекретарь США Майкл Помпео после переговоров с главой МИД республики Мухтаром Тлеуберди.

«Мы полностью поддерживаем свободу выбора Казахстана в том, с какими странами он хочет вступать в деловые отношения, но я уверен, что партнерство с американскими компаниями обеспечит самый лучший результат для любого государства», — сказал он. (ТАСС)