США приветствуют освобождение Важи Гаприндашвили

Посольство Соединенных Штатов Америки в Грузии приветствует освобождение известного грузинского врача Важи Гаприндашвили, которому в сепаратистском регионе присудили год и девять месяцев тюремного заключения за «незаконное пересечение границы», сообщает Голос Америки

«Мы приветствуем информацию об освобождении де-факто властями Южной Осетии врача Важи Гаприндашвили. Мы разделяем радость каждого грузина и международного сообщества в связи с тем, что он вернулся домой и проведет праздники вместе со своей семьей. Мы вновь призываем де факто власти открыть пункты пропуска вдоль административной границы и обеспечить свободу передвижения местного населения, а также доступ к гуманитарной помощи», — говорится в сообщении посольства США от 28 декабря.

В заявлении также сказано, что Соединенные Штаты сохраняют свою «неизменную приверженность суверенитету и территориальной целостности Грузии».

Примечательно, что посольство США, также как и диппредставительства стран ЕС в Грузии, активно участвовало в процессе по освобождению врача Важи Гаприндашвили из-под стражи.

Задержания людей за нарушение так называемой «границы» являются повседневностью в Цхинвальском регионе, хотя обычно их отпускают после того, как они признают свою «вину» и выплатят соответствующий денежный штраф. В случае Важи Гаприндашвили, он отказался признать то, что нарушил «границу», заявив в Ленингорском суде, что границы Грузии проходят там, где их признает международное сообщество: по реке Псоу в Абхазии и у Рокского перевала в Цхинвальском регионе. Согласно заявлению КГБ сепаратисткого региона, на допросе Гаприндашвили также сказал, что поддерживает вступление Грузии в НАТО.