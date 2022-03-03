Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты готовы к дипломатии по ситуации в Украине, если Российская Федерация отведет свои войска и также вступит в переговоры. Об этом сообщает ТАСС.

«Я поддерживаю практически ежедневный контакт с моим другом и коллегой министром (иностранных дел Украины Дмитрием) Кулебой. Я ясно сказал, что мы поддержим любые дипломатические усилия со стороны украинских властей, чтобы достичь перемирия и отвода российских сил», — рассказал Блинкен.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти готовы к переговорам с Россией, однако не готовы идти на выполнение российских ультиматумов.