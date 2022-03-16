«США и партнеры по НАТО уже отправляют несколько зенитно-ракетных комплексов в Украину для оборонной помощи», — сообщает телеканал.

По тем же данным, дополнительные системы включают в себя «мобильные системы ПВО советской эпохи». Среди них комплекс «Оса» (SA-8 по классификации НАТО), С-300 (SА-10) и С-300В (SА-12), а также ПЗРК «Стрела-3» (SА-14). Как уточняет телеканал со ссылкой на высокопоставленного чиновника, системы отправлены из страны-партнера по НАТО и «находятся в пути».