США выделят Украине $54 млн на закупку электросетевого оборудования, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Госдепартамента.

По заявлению ведомства, средства помогут Киеву противостоять ударам России по украинской энергетической инфраструктуре, из-за чего миллионы украинцев остались без света и отопления.

«Это оборудование будет оперативно доставлено в Украину в экстренном порядке, чтобы помочь украинцам пережить зиму», — говорится в сообщении Госдепартамента.

Уточняется, что в Украину поставят распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, разрядники для защиты от перенапряжений и прочее оборудование.