США планируют построить отдельный завод по производству боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS, пишет The Wall Street Journal.

Завод планируют открыть на территории военной базы на окраине Сиднея. Быстрое расходование боеприпасов в Украине и на Ближнем Востоке усложнило возможности оборонной промышленности США оперативно пополнять запасы. Администрация президента Джо Байдена стремится создать несколько дополнительных производственных линий в союзных странах для изготовления ракет.

Компания Lockheed Martin, которая занимается производством ракет GMLRS для РЗСО HIMARS, планирует нанять австралийских инженеров, обучить рабочий персонал и передать Канберре необходимые технологии для производства боеприпасов. На данный момент ракеты GMLRS производятся только на одном заводе в штате Канзас.

По данным WSJ, первая партия боеприпасов для HIMARS будет частично собираться на заводе в США, а потом проходить окончательную сборку в Австралии. Испытания первой партии из десяти ракет австралийского производства планируют начать в конце 2025 года. К 2030 году местное производство должно вырасти до тысячи боеприпасов в год. «Нам нужно производить не 300 GMLRS в год, а 3000», — заявил маршал авиации Австралии Леон Филлипс.

Несмотря на то, что изначально ракеты GMLRS будут собираться из привезенных компонентов, Австралия планирует наладить собственные линии производства ключевых деталей: двигателей и боеголовок, чтобы создавать другое вооружение, помимо GMLRS. Сидней уже участвует в разработке дальнобойных ракет Precision Strike Missiles, которые должны прийти на смену ATACMS.

Как пишет WSJ, в Австралии наблюдается дефицит квалифицированных специалистов, а сложности в транспортировке компонентов могут создать дополнительное препятствие для производства больших партий боеприпасов.

США начали поставлять HIMARS на Украину в июне 2022 года. По состоянию на конец 2023 года Вашингтон передал Киеву порядка 40 таких установок. С их помощью украинская армия успешно уничтожала склады боеприпасов российских вооруженных сил.

Вашингтон не сразу согласился передать Киеву HIMARS. Обсуждения в Белом доме продолжались как минимум месяц, и только в июне 2022 года президент США Джо Байден объявил об отправке ракетных систем в Украину. (moscowtimes.ru)