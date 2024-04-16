Палата представителей США, в которой доминируют республиканцы, после нескольких месяцев противостояния может утвердить обширный пакет помощи Киеву. Программы помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также дополнительные меры по укреплению национальной безопасности, ранее увязанные в одном документе, были выделены в отдельные законопроекты, а решение по ним может быть принято уже в ближайшие дни, сообщил вечером в понедельник, 15 апреля, спикер нижней палаты американского парламента Майк Джонсон с соцсети X.

«На этой неделе мы рассмотрим отдельные законопроекты по структурированному и уместному процессу внесения поправок», — написал он по итогам встречи с республиканцами Палаты представителей.

Представители Республиканской партии США с конца 2023 года блокируют в Конгрессе принятие нового пакета помощи Украине объемом 60 млрд долларов под давлением экс-президента страны Дональда Трампа, который намеревается в ноябре вновь избраться на высший государственный пост. Администрация США настаивает на одобрении дальнейшей помощи, указывая на ее решающее значение. В частности, Пентагон предупреждает, что без продолжения американской поддержки Киеву придется выбирать, какие города он сможет удержать с имеющимися ресурсами. (DW)