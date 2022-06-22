Американские контрбатарейные радары AN/TPQ-36, которые способны обнаруживать расположения минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня, доставлены на Украину. Об этом сообщило в среду украинское издание «Страна», разместив видео с такой установкой в своем Telegram-канале.

По данным издания, радары предоставлены в рамках пакета помощи на $100 млн, объявленного США 19 мая.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби сообщал, что этот пакет будет включать 18 гаубиц калибра 155 мм, 18 тягачей для их перевозки, а также три контрбатарейных радара.

Контрбатарейные радары AN/TPQ-36 были приняты на вооружение армии США в начале 80-х годов прошлого века. Они предназначены для определения координат огневых позиций противника и наведения ответного огня. Радиус действия оставляет 24 км.