США пообещали ОАЭ не поддерживать аннексию поселений Израилем до 2024 года

Вашингтон в ходе переговоров о нормализации отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Израилем пообещал Абу-Даби не поддерживать до 2024 года распространение израильского суверенитета на части Западного берега реки Иордан.

Как передает ТАСС, с таким утверждением выступила в воскресенье газета The Times of Israel.

По данным издания, власти ОАЭ «получили от Вашингтона обязательство воздерживаться от поддержки израильской аннексии» по меньшей мере «до января 2024 года». Газета отмечает, что обнародованный в январе 2020 года мирный план президента США Дональда Трампа «предоставляет палестинской стороне окно продолжительностью четыре года для присоединения к процессу урегулирования». Именно этот временной промежуток «был взят за основу» при получении Абу-Даби заверений от американской администрации по израильским планам аннексии частей Западного берега, утверждает The Times of Israel.

13 августа Трамп объявил, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта. Позже в тот же день глава Белого дома заявил на пресс-конференции, что распространение суверенитета Израиля на Западный берег «сейчас не обсуждается, снято с повестки», и что «Израиль согласился не делать этого», что является «большой уступкой» со стороны еврейского государства.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху минувшим летом неоднократно заявлял, что не пойдет на распространение суверенитета еврейского государства на части Западного берега, не заручившись предварительно американской поддержкой. Именно поэтому ОАЭ «были сосредоточены на получении гарантий по данному вопросу от США, а не от Израиля», указывает The Times of Israel.