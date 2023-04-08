США планируют предоставить Кот-д’Ивуару, Белизу и Того помощь в борьбе с угрозой, исходящей от террористических группировок из зоны Сахеля.

Как передает #, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

«Хотим помочь этим правительствам, заинтересованным в целостном подходе и эффективном управлении, решить проблемы севера», — пояснил глава управления Госдепартамента США по противодействию терроризму Грегори Логерфо.

Уточняется, что помощь будет включать оптимизации правовых систем для разграничения беженцев из Сахеля и террористов, проникающих в страны Западной Сахары. Также Соединенные Штаты будут помогать устранять экономические проблемы, которые упрощают боевикам вербовку местных жителей.