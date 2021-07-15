США продолжат переговоры по политическому решению достижения мира в Афганистане и будут укреплять международную и региональную основу поддержки будущего в этой стране, заявила в четверг советник президента США по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл.
В четверг в Ташкенте проходит очередная встреча формата «Страны Центральной Азии — США» (С5+1)».
«Мы также продолжим поддерживать переговоры для достижения политического решения, которое принесёт афганскому народу мир, который он заслуживает, и построения более сильной региональной и международной основы поддержки для будущего Афганистана», — сказала Шервуд-Рэндалл на встрече.(РИА Новости)