Премьер-министр Биньямин Нетаньяху встречается со старшим советником президента США Амосом Хохштейном, заявившим на пресс-конференции, что прибыл в Израиль для «предотвращению эскалации вдоль израильско-ливанской границы». Хохштейн также проведет встречи с президентом страны Ицхаком Герцогом и оппозиционными политиками Яиром Лапидом и Бени Ганцем для обсуждения ситуации с «Хезболлой», сообщает The Times of Israel.

Затем Хохштейн направится в Ливан, чтобы обсудить пути разрешения кризиса с местными чиновниками. Израильские издания отмечают, что в преддверии его визита на границе с Ливаном установилось «аномальное затишье» — «Хезболла» вот уже два дня не обстреливает территорию Израиля, по которой ежедневно с октября прошлого года запускала ракеты и беспилотники.

Напомним, что Хохштейн не раз выступал посредником в переговорах между Израилем и Ливаном, в том числе по демаркации морской границы, и неоднократно посещал Израиль в ходе нынешнего конфликта с группировкой. На фоне обострившейся до предела ситуации на израильско-ливанской границе официальные лица Израиля в последнее время все чаще заявляют о готовности к проведению масштабных военных операций на границе с Ливаном.