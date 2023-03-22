Соединенные Штаты получат расширенный доступ к военным объектам на севере Филиппин вблизи Тайваня, а также в провинции Палаван — на побережье Южно-Китайского моря.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Manila Times ссылаясь на заявление президента Филиппин Фердинанда Маркоса — младшего.

Филиппинский лидер, отметил, что четыре военных объекта, к которым США получат расширенный доступ, «разбросаны по территории Филиппин». «Есть несколько [военных объектов] на севере острова Лусон, есть вокруг Палавана, есть южнее. Это необходимо для защиты нашего восточного побережья», — приводит издание слова Маркоса-младшего.

«Мы сделаем официальное заявление, но сначала согласуем его с нашими партнерами из США, чтобы не быть поспешными», — добавил он.