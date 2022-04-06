Власти США пока не видят того, чтобы КНР обходила санкции Запада против РФ, внимательно следят за этим. Об этом сообщил в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном введению Соединенными Штатами новых санкций в отношении России, представитель американской администрации высокого ранга.

«Думаю, все в курсе, что у нас была серия частных консультаций на самом высоком уровне нашего правительства и правительства Китая, они касались важности соблюдения введенного нами режима санкций и мер экспортного контроля. У меня нет ничего нового, что я мог бы вам рассказать. <…> Мы очень четко говорили о последствиях попыток обойти или компенсировать эти санкции. Я полагаю, вы видели в публичной риторике КНР, что они — по крайней мере открыто — не указывают на какое-либо намерение сделать это. Мы внимательно за этим следим», — сказал он.