Соединенные Штаты не склоняются в настоящее время к тому, чтобы начать поставлять Украине снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, имеющие дальность свыше 80 км. Это дал понять министр обороны США Ллойд Остин, выступая в среду на пресс-конференции по итогам очередного заседания созданной странами Запада группы по координации военной помощи Киеву.

«Дальность [передаваемого Вашингтоном Киеву] снаряда HIMARS составляет 80 км. Так что это достаточно хорошая дальность», — заявил глава Пентагона. Он отвечал на вопросы о том, намерены ли США поставлять Украине боеприпасы для РСЗО HIMARS большей дальности, нежели предоставляемые сейчас.

«Мы считаем следующее: то, что у них (ВСУ) есть, то, с чем они работают, действительно дает им большой потенциал», — подчеркнул Остин, имея в виду военные поставки Запада Киеву, в том числе РСЗО HIMARS. «Это (дальнейшие поставки американского оружия, военной техники и боеприпасов) будет зависеть от того, как они ведут данные боевые действия и в чем заключаются их потребности», — добавил руководитель Минобороны США. (ТАСС)