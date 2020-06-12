США подтвердили, что продолжат сокращать число военных в Ираке

США на сессии стратегического диалога с Ираком подтвердили, что продолжат сокращать число военнослужащих в этой стране, а статус остающихся войск продолжат обсуждать, говорится в совместном заявлении двух стран, которое распространил госдепартамент.
«Страны признали, что в свете значительного прогресса по устранению угрозы ИГ на протяжении последующих месяцев США продолжат сокращать силы в Ираке и обсуждать с правительством Ирака статус остающихся сил», — говорится в заявлении.
«Соединенные Штаты повторили, что не добиваются и не просят постоянных баз или постоянного присутствия в Ираке», — говорится в заявлении.(РИА Новости)