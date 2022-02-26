Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Вашингтон готов поддержать решение Украины, если эта страна согласится принять нейтральный статус.

В интервью газете «Коммерсант» американский дипломат отметила, что выбор о вступлении или невступлении страны в НАТО остается за украинским народом.

Офис президента Украины на фоне проведения РФ специальной военной операции в этой стране сообщил, что Киев может обсудить с Москвой нейтральный статус при условии предоставления пакета гарантий по безопасности.

В Кремле объявили, что глава российского государства Владимир Путин готов отправить на переговоры делегацию. Позднее пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского сообщил, что тот согласился провести переговоры о мире и прекращении огня, сейчас идут консультации о времени и месте встречи сторон.

Напомним, Путин ранее заявил, что лучшим выходом из сложившейся ситуации было бы, если бы Украина самостоятельно отказалась от вступления в НАТО и начала придерживаться нейтралитета (aif.ru)