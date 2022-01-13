Соединенные Штаты поддерживает возобновление работы дипмиссии России при НАТО, что будет содействовать диалогу. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга.

«Мы всегда четко заявляли, что считаем диалог, дипломатию и взаимодействие особенно важными в случаях высокой напряженности. Это, безусловно, один из них. Мы поддерживаем заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что союзники по НАТО заинтересованы в рассмотрении возможности восстановления <…> представительств НАТО и РФ в Москве и Брюсселе», — сказал представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что США надеется, что Россия продолжит вести диалог с альянсом.

12 генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета Россия – НАТО заявил, что альянс восстановит работу своей миссии в Москве, а Россия – своей миссии в Брюсселе. По его словам, обе стороны не будут жалеть усилий для поиска путей, чтобы двигаться вперед. Он также уточнил, что Россия и альянс договорились провести серию встреч, чтобы договориться о взаимных и проверяемых ограничениях на ракетные вооружения в Европе, часть которых будет касаться транспарентности учений, уровня кибербезопасности, контроля над вооружениями.

В Министерстве иностранных дел России уточнили, что НАТО предложила восстановить работу миссий, но Москва ответа пока не дала. (Газета.ру)