Пентагон объявил об усилении военного присутствия в Ормузском проливе — к берегам Ирана будут направлены два десантных корабля.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное командование Пентагона.

Речь идет об универсальном десантном корабле USS Bataan и десантном корабле-доке USS Carter Hall. Совместно с эсминцем USS Thomas Hudner и авиационной группой на истребителях F-16 и F-35, они будут действовать в зоне Ормузского пролива, который соединяет Персидский и Оманский заливы. Эта зона имеет стратегическую важность в связи с тем, что через этот пролив проходит значительная доля мировой торговли энергоресурсами.

В Пентагоне утверждают, что эти меры направлены против Ирана, который якобы устраивает рейдерские захваты коммерческих судов.

Ранее официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США направят истребители F-16 и F-35, а также эсминец USS Thomas Hudne в Ормузский пролив для защиты интересов Вашингтона.