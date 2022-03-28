США направляют в Германию шесть самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler и 240 военнослужащих для укрепления восточного фланга НАТО. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, его слова приводит портал Axios.

«Они (самолеты и военнослужащие — прим. ТАСС) направляются в полном соответствии с нашими усилиями по укреплению потенциала НАТО в сдерживании и обороне на восточном фланге», — заявил Кирби. Он отметил, что данное решение было принято не из-за конкретного инцидента или предполагаемой угрозы.

Как заверил пресс-секретарь Пентагона, EA-18G Growler, предназначенные для радиоэлектронной борьбы и создании помех, не будут использоваться против российских войск в Украине.

По данным Axios, на данный момент численность войск США в Европе впервые с 2005 года превысила 100 тыс. человек.