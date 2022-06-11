Власти США заявили, что отменяют тесты из-за огромного прогресса, достигнутого страной в борьбе с вирусом. Кроме того, на отмене настаивала туристическая индустрия, так как необходимость делать тесты перед прилетом пугала путешественников, которые боялись застрять за границей.

Тесты отменяют с воскресенья, 12 июня.

Однако национальные центры по контролю и профилактике заболеваний пересмотрят эту политику через 90 дней. Власти заявили, что без колебаний восстановят тестирование, если в стране обнаружат новые штаммы коронавируса.

«Мы можем сделать этот шаг благодаря огромному прогрессу: мы создали жизненно важные вакцины и сделали методы лечения широко доступными, и эти инструменты работают для предотвращения серьезных заболеваний и смерти от коронавируса», — объяснил решение высокопоставленный чиновник, которого цитируют американские СМИ.

В январе 2021 года США ввели правила, требующие от авиапассажиров иметь отрицательный результат в течение трех дней перед полетом или предоставить доказательства недавнего выздоровления от вируса.

Президент США Джо Байден в декабре 2021 года ужесточил правила — отрицательный тест нужно было сдать не позднее, чем за 24 часа до полета, поскольку число заражений выросло из-за варианта «Омикрон».