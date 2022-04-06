США не будут участвовать в ряде мероприятий в рамках саммита G20 в Индонезии, если там будет присутствовать Россия, заявила глава минфина Джанет Йеллен.

«Президент Байден ясно дал понять, и я согласна с ним, что не может быть дел как обычно для России в любых финансовых институтах. Он просил исключить Россию из G20. И я ясно дала понять коллегам в Индонезии, что мы не будем участвовать в ряде встреч, если Россия будет», — сказала Йеллен на слушаниях в комитете палаты представителей.

Она отметила, что США не хотят участия России в саммите.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что выступает за исключение России из «группы двадцати», в то же время он указал на то, что ряд стран с подобным не согласны. При этом официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя призывы исключить РФ из «группы двадцати», заявил, что решение о том, исключать или не исключать Россию из G20, находится в ведении самой «двадцатки».