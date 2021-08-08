Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в Twitter заявил, что США не признают результаты предстоящих выборов в Никарагуа из-за отказа местного ЦИК зарегистрировать оппозиционную политическую партию.

«Принятое 6 августа решение президента Даниэля Ортеги и вице-президента Росарио Мурильо запретить последней подлинно оппозиционной партии участвовать в выборах в ноябре подчеркивает, что они хотят остаться у власти любой ценой. Этот автократический маневр последовал за задержанием семи кандидатов в президенты и 24 других оппозиционных деятелей, активистов за права человека, лидеров бизнеса, студентов и работников НПО за последние два месяца», — написал Блинкен.

Уточняется, что речь идет о партии «Граждане за свободу» — суд в Никарагуа постановил ликвидировать эту партию и аннулировать гражданство ее лидера Кармельи Роджерс. Решение было принято на основании обращения Либерально-конституционной партии Никарагуа, другой оппозиционной партии. «Граждан за свободу» обвинили в нарушениях при регистрации, а Кармелью Роджерс — в наличии двойного гражданства. (Газета.Ру)