США отгрузили для передачи Украине 100 беспилотников-камикадзе Switchblade и учат украинских военных обращению с ними.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Сто беспилотных летательных аппаратов Switchblade… мы уже отправили из наших запасов», — сказал Кирби журналистам.

Он добавил, что беспилотники такого типа, известные как барражирующие боеприпасы, либо уже находятся на Украине, либо направляются туда.

По словам Кирби, американские военные учат обращению с ними небольшую группу украинских коллег, которые с прошлой осени проходят профессиональную подготовку в США.

Кирби пояснил, что для освоения Switchblade обычно требуется около двух дней.

«Мне неизвестно ни о какой другой американской системе, которая планируется к передаче или уже передана и которая требовала бы дополнительной подготовки», — сообщил он.