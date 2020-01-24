США оставили за собой право ввести пошлины на машины из ЕС в ответ на протекционизм

США оставляют за собой право ввести пошлины на импорт автомобилей из Европейского союза в случае протекционистских действий со стороны стран ЕС. Об этом заявил в опубликованном в четверг интервью агентству Bloomberg американский министр торговли Уилбур Росс.

«У нас имеются идеальные основания при желании ввести такие пошлины. Президент [однако] решил, что будет лучше вести переговоры», — отметил министр, участвующий во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Росс назвал конструктивными переговоры, которые американцы провели с представителями автомобилестроительных компаний Германии, Южной Кореи и Японии. «Пока что мы не чувствовали необходимость делать это [вводить пошлины]. Однако мы, конечно же, отреагируем, если они [европейцы] будут прибегать к протекционизму и дискриминации», — предупредил глава Минторга США, назвав в качестве примера налог на работу в цифровой отрасли, введенный с прошлого года во Франции.(ТАСС)

| 2020-01-24T00:12:32+00:00 24 января 2020, 07:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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