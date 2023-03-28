США привержены мирным переговорам между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает АПА, об этом заявил на брифинге заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

По его словам, госсекретарь США также неоднократно заявлял об этом. В частности, прямой диалог необходим для решения этой проблемы и достижения устойчивого мира.

«Мы продолжим оказывать помощь в обсуждениях между Арменией и Азербайджаном как в двустороннем формате, так и с партнерами, а также в рамках многосторонних организаций», — подчеркнул Ведант Патель.

Он напомнил, что накануне помощник госсекретаря США Карен Донфрид провела телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.