США привержены мирным переговорам между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает АПА, об этом заявил на брифинге заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.
По его словам, госсекретарь США также неоднократно заявлял об этом. В частности, прямой диалог необходим для решения этой проблемы и достижения устойчивого мира.
«Мы продолжим оказывать помощь в обсуждениях между Арменией и Азербайджаном как в двустороннем формате, так и с партнерами, а также в рамках многосторонних организаций», — подчеркнул Ведант Патель.
Он напомнил, что накануне помощник госсекретаря США Карен Донфрид провела телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.