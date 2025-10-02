Германия, Франция и Италия оказывают давление на Японию и США, чтобы получить их одобрение в рамках стран Группы семи (G7) на конфискацию замороженных активов РФ для помощи Украине. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

По его данным, Европейский центральный банк (ЕЦБ) опасается, что конфискация российских активов для предоставления «репарационного кредита» Киеву может подорвать доверие к евро. Однако давление на европейскую валюту станет меньше, если к этому плану присоединятся США и Япония. Отмечается, что Вашингтон и Токио относятся с осторожностью к такому предложению. Неназванный чиновник заявил изданию, что остается «неясным, что будут делать американцы».

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала специальной военной операции. Из них порядка $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть — в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся $210 млрд. Как предупреждали представители МИД РФ, Москва незамедлительно предпримет шаги в ответ на возможную конфискацию своих активов на Западе.