Европейский Союз не может заменить ту помощь для Украины, которую оказывают Соединенные Штаты Америки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сказал на брифинге по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания).

Высокий представитель ЕС напомнил, что посещал Киев в тот момент, когда Конгресс США не включил расходы на поддержку Украины в бюджетное соглашение, направленное на избежание «шатдауна».

«Конечно, это не было ожидаемым, и это не хорошая новость. Но я надеюсь, что это не будет окончательной определенной позицией Соединенных Штатов», — сказал Боррель.

По его словам, Украина нуждается как в поддержке от Европейского Союза, которая будет предоставлена и увеличена, так и в поддержке от США. «Моя надежда и надежда украинцев, и я считаю — всех, кто не хочет, чтобы Путин выиграл эту войну, касается поиска способов, чтобы США вернули этот вопрос и продолжили поддерживать Украину», — подчеркнул Боррель.

В то же время у него уточнили, сможет ли Евросоюз «восполнить пробел», чтобы заменить помощь, которую оказывали Соединенные Штаты.