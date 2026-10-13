Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что Китай и Россия оказывают поддержку Ирану.

«Я вижу множество комментариев от радикальных левых придурков и сумасшедших о том, что Китай и Россия помогают «прекрасной» Исламской Республике Иран. Если это и так, то помощь оказывается на очень низком уровне, но я в это не верю», — написал Трамп в соцсети The Truth Social.

При этом он отметил, что Москва и Пекин слишком многим рискуют.

«И мы бы об этом (помощи Ирану — ред.) узнали, и узнали бы очень быстро», — заключил президент США.