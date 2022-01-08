Госдепартамент разрешил отъезд по желанию части персонала и всем членам семей американских сотрудников генерального консульства США в Алматы.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в сообщении Госдепа.

Ведомство также рекомендовало согражданам отказаться от поездок в Казахстан из-за беспорядков и распространения коронавируса.

В сообщении говорится, что общенациональные волнения, начавшиеся 2 января, привели к масштабным разрушениям инфраструктуры и правительственных зданий в Алматы, «задержаниям, ранениям и/или гибели значительного числа протестующих и сотрудников сил безопасности».

«Госдепартамент одобрил отъезд по желанию американских госслужащих — сотрудников генерального консульства в Алматы, не задействованных в решении критически важных задач, и членов семей всех американских госслужащих — сотрудников генерального консульства в Алматы «, — сообщил госдепартамент.