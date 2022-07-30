Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на закрытом брифинге в пятницу анонсировал объявление нового пакета военной помощи Украине.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Кирби отметил, что новый пакет военной помощи будет объявлен «очень скоро», но отказался уточнять, что войдет в его состав. Известно, что речь пойдет о выделении оружия из запасов армии США указом президента.

«В общем, можете ожидать (в новом пакете военной помощи) увидеть те же вещи, что и в военной помощи, которую вы уже видели», — добавил представитель Белого дома.