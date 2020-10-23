США объявили награду в $10 млн за сведения о финансировании движения «Хезболла»

Соединенные Штаты выплатят $10 млн любому, кто предоставит информацию, которая позволит пресечь финансирование радикального ливанского шиитского движения «Хезболла», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Государственный департамент США.

Американская сторона считает «Хезболла» террористической организацией. В связи с этим Госдеп собирает информацию о «действиях, связях и причастных к движению лицах».

В частности, Госдеп интересуют данные о трех финансовых оперативниках группировки: о Мухаммаде Касире, Мухаммаде Касим аль-Баззале и Али Касире.

| 2020-10-23T22:20:12+04:00 24 октября 2020, 00:38|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss