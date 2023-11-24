23 ноября в Баку состоялось 7-е заседание Совместного комитета по упрощению визового режима между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом.

Как сообщили АПА в МИД, в заседании приняли участие официальные лица МИД и других государственных учреждений Азербайджана, представители Главного управления миграции и внутренних дел Евросоюза, сотрудники Представительства Европейского Союза в Азербайджане, а также консулы дипломатических миссий стран-членов Европейского Союза, аккредитованных в нашей стране.

Стороны провели конструктивное и детальное обсуждение по механизмам реализации упрощений, вытекающих из положений «Соглашения между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом об упрощении оформления виз», подписанного 29 ноября 2013 года, и перспективам расширения взаимовыгодного сотрудничества между Европейским Союзом и нашей страной в этой сфере.

Со ссылкой на статистические данные за 2022 год и до 15 ноября 2023 года, было подчеркнуто, что наблюдается значительный рост количества взаимных визитов между гражданами Азербайджана и Евросоюза.

В ходе заседания были доведены до внимания противоположной стороны трудности, с которыми сталкиваются граждане Азербайджана при обращении для оформления виз в действующие в Азербайджане дипломатические представительства государств-членов Евросоюза, был проведен обмен мнениями по механизмам их устранения.